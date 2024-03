Il reparto di Gastroenterologia al primo posto in regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’Istituto Tedesco di Qualità ITQF ha condotto un progetto sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture ospedaliere italiane, pubbliche e private accreditate, inserito nella guida “salute” di Repubblica. In Emilia-Romagna, ildidell’ospedale di Ravenna, diretto dal dottor Alessandro Mussetto, è risultato alnellae tra i migliori in Italia dopo la valutazione, da parte del board, dei dati relativi ai volumi delle prestazioni e degli indicatori compresi nel Programma Nazionale Esiti, sviluppato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Sono stati inoltre considerati i dati sulla soddisfazione rilasciati dai pazienti e altre statistiche reperibili sul sito del Ministero della Salute. Insomma, una mole di dati degna di ...