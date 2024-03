Il Renate si accontenta | Un punticino salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Oramai asi ragiona in chiave, o meglio, per salvarsi evitando i playout. E proprio in questo senso che Alberto Colombo accoglie con soddisfazione ilstrappato al 90’ a Novara grazie alla proiezione offensiva di Marcello Possenti. Il Novara, quart’ultimo, è una squadra da tenere lontana e l’1-1 nel turno infrasettimanale di mercoledì è prezioso, anche per come maturato, quando le speranze erano minime. "Punto importante per il nostro percorso perché con il gol di Possenti siamo riusciti a mantenere inalterate le distanze dal Novara, una delle squadre più in forma del lotto, in crescita, in rimonta, che arrivava alla gara contro di noi reduce da sei risultati utili consecutivi. E poi non dimentichiamo che l’organico è completamente rivoluzionato rispetto al girone di andata" dice il tecnico lecchese che ...