Il recupero Il presidente Bonacci sul pareggio con l’Osimana | Domenica poteva essere un’altra partita»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Ilè tutto sommato giusto, ma rimane la sensazione che se avessimo giocatosarebbe stata una gara differente per diverse ragioni". Stefanodel Montefano, parla del punto preso nel match controgiocato a Filottrano per la squalifica del campo dei giallorossi. "Nella ripresa – aggiunge – siamo partiti con il piede giusto, ma poi siamo rimasti in dieci nel nostro momento migliore e loro si sono resi un po’ più pericolosi". Sicuramentesi sarebbe potuto giocare su un campo in condizioni migliori. "È stata in effetti condizionante la tanta pioggia caduta". L’altra conseguenza è che i viola sono costretti a giocare due gare in una settimana e ad avere meno tempo per prepararsi per ladi ...