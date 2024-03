Il progetto “Sicurezza Vera” sulla violenza di genere negli esercizi commerciali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arezzo, 8 marzo 2024 – Questa mattina, personale della Questura di Arezzo in collaborazione con Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo e Gruppo Terziario Donna, ha visitato numerosi pubblicidel centro per diffondere , che ha come obiettivo quello di far sentire al sicuro sia il personale femminile che le clienti. Ilintende insegnare ai dipendenti come riconoscere i segnali di potenziali molestie o violenze e a segnalarli immediatamente, anche attraverso l’APP YOU POL. Attraverso il Protocollo “” la Polizia di Stato vuole far diventare glipubblici, dove la socialità ha un ruolo di primo piano, vere e proprie sentinelle attive contro questi odiosi fenomeni. L’iniziativa rientra nel più ampionazionale “Questo non è amore”. ...