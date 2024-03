Il potere delle parole | La società che cambia e il linguaggio inclusivo per abbattere le barriere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) FIRENZE “- Femminile Plurale“ è il titolo della 18ª edizione del Forum Donne di Avis Regionale Toscana, in programma domani, 9 marzo, a Firenze. L’appuntamento è a Palazzo Strozzi Sacrati, ore 17.30, con un dibattito sul ruolo delnella creazione di rapporti sociali più equi. Alla conversazione pubblica parteciperanno la sociolinguista Vera Gheno, il presidente del Gabinetto Viesseux, Riccardo Nencini e, in rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Anna Benedetto. Modera Guglielmo Vezzosi de La Nazione. La serata prosegue alle ore 21 al teatro Niccolini (in via Ricasoli 3) per lo spettacolo “Perfetta” di Geppi Cucciari. Ne parliamo con la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze. Quale il significato dell’iniziativa di quest’anno? "La sensibilizzazione sulle tematiche di genere non si improvvisa. Un forum donne ...