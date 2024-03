‘Il Piccolo Principe e i suoi Amici’ | la serie animata arriva in tv | quando vederla

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Ile iAmici” è pronta a far appassionare tanti giovanissimi, e non solo, alla storia del suo protagonista. Latelevisivaè infatti tratta un best seller letto da milioni di persone: il celebre romanzo di Antoine de Saint Exupéry. Vediamo insiemein tv. “Ile iAmici”: latratta dal romanzo ‘Il’ di Antoine de Saint Exupéry conteneva al suo interno messaggi molti importanti che sono stati tramandati di generazione in generazione. Ora da venerdì 15 marzo 2024 in esclusiva su RaiPlay e dal 25 marzo su Rai Yoyo“IL...