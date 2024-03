Il Parco Regionale dei Castelli Romani attiva il proprio canale istituzionale su WhatsApp

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cronache Cittadine (Luciana Vinci) ILDEIilsu, un strumento di comunicazione per ricevere aggiornamenti su L'articolo Cronache Cittadine.

Parco Regionale dei Castelli Romani. A Castel Gandolfo con il Commissario Ivan Boccali e il Sindaco Alberto De Angelis. Cronache Cittadine Parco DEI Castel li ROMANI (Luciana Vinci) – Sono in corso le operazioni di rimozione di vegetazione su un tratto del L'articolo Parco ... (cronachecittadine)

A Cuneo i ragazzi della Lega Giovani hanno pulito il Parco Fluviale: La Lega Giovani di Cuneo desidera richiamare l'attenzione delle autorità comunali su questa problematica, invitando il comune a intensificare il monitoraggio e adottare misure concrete per preservare ...targatocn

Ultramaratona. Torna la 24 ore di Torino: Torna l'appuntamento con l'ultrafatica. Sabato 9 e domenica 10 marzo al Parco Ruffini si corre la 24 ore di Torino, organizzata dal Club Super Marathon Italia. Sono inoltre in programma anche la 8 ore ...fidal

Fiume Oglio, in marzo e aprile: Parco Regionale Oglio Sud avvisa che nei mesi di marzo e aprile inizieranno dei lavori urgenti per stabilizzare gli argini maestri, in brevi tratti della sommità e delle loro ...oglioponews