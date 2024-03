“Il nuovo parco di Busto sia intitolato a Emanuela Loi” | la richiesta di Cinzia Berrutti Pd

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024)Arsizio (Varese) – In occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna,Berutti, consigliere comunale del Pd aArsizio rilancia la proposta di intitolare ilcittadino, che sarà inaugurato il 19 marzo, aLoi, la giovane poliziotta della scorta del giudice Paolo Borsellino, vittima della strage di via D’Amelio. Berutti ricorda che il Consiglio comunale qualche mese fa, il 26 ottobre, aveva approvato una mozione riguardante l’intitolazione. Oggi richiama l’attenzione su quell’impegno e scrive: “Nella Giornata Internazionale della donna, sono diverse le iniziative promosse in città. Nella presentazione dell’evento voluto dall’amministrazione, l’assessore alle Pari opportunità Daniela Cerana, ha ribadito che l’intento della serata è ...