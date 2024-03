Il nuovo bracciale di Balenciaga ha la forma di uno scotch e costa 3mila euro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo la sfilata Autunno/Inverno 2024-25 di, non sono mancati gli indumenti e gli accessori creati da Demna, Direttore Creativo del brand, che hanno fatto discutere i social. Su TikTok, però, sono in molti ad aver notato un altro accessorio davvero unico, il tape bracelet, che ha scatenato polemiche anche soprattutto per via del suo costo. Nello show parigino Demna ha fatto sfilare una collezione carica di materiali diversi e texture ricercate. Nella collezione Autunno/Inverno 2024-25 dinon sono mancati i look creati anche con pezzi di, come il blazer oversize blu, la cui silhouette si è assottigliata anche grazie all’utilizzo del nastro adesivo. È arrivato poi il momento del tape bracelet (ilnastro adesivo): sì, proprio quelloche utilizziamo in casa o in ...