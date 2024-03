Il mondo dei manga piange la scomparsa di Akira Toriyama | il genio di Dragon Ball

Così Heliot Emil ha creato una collezione con uno dei marchi di abbigliamento da moto più famosi al mondo. Come mi è capitato di dire più di una volta, la moda in Danimarca sta cambiando. Quell’idea di minimalismo che per anni ha accompagnato le collezioni dei ... (gqitalia)

Allarme pirateria nel mondo dei libri : "Danni per 1 - 75 miliardi di euro". La pirateria continua ad avere un peso drammaticamente rilevante per il settore, sottraendo agli editori 705 milioni di euro di vendite l’anno: più di un ... (quotidiano)

Microsoft rilascia l'applicazione mobile Seeing AI per aiutare gli utenti ipovedenti a descrivere il mondo utilizzando Azure AI: Microsoft ha rilasciato l'applicazione mobile Seeing AI per i dispositivi Android e Apple durante il Microsoft Ability Summit. Questa applicazione parlante aiuta le persone con problemi di vista a ved ...notebookcheck

Pedullà contro Juric: "Serve decenza, ma ci rendiamo conto in che mondo viviamo": Ma ci rendiamo conto in che mondo viviamo". Inoltre ... Troppo facile chiedere scusa dopo, mentre prima gli atteggiamenti sono all’altezza dei peggiori bar di Caracas, anzi andiamo oltre. Se ...areanapoli

La sanità è alla continua ricerca di personale - Archivio: Circa 4.500 medici e 10mila infermieri a livello nazionale e non tutte le borse nella specialità di Medicina d'urgenza sono assegnate per scarsa attrattività della professione ...avvenire