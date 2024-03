Il Ministero convoca il tavolo di Granaio Italia e Cia Puglia esulta per l’attivazione subito

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 8 marzo 2024) Bari. “Il Sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, hato il’ per mercoledì 13 marzo, alle ore 11, aldell’Agricoltura. È la notizia che aspettavamo e auspicavamo da tempo. Siamo fiduciosi sul fatto che il Governo sia pronto ad accogliere la nostra richiesta di attivazione del Registro Telematico e di tutti i controlli e le misure utili a restituire garanzie di piena tracciabilità per il grano e assicurare al prodottono e ai nostri cerealicoltori le necessarie tutele atte a salvaguardare e valorizzare il vero made in Italy”. Gennaro Sicolo, presidente di CIAe vicepresidente nazionale di CIA Agricoltorini, accoglie con soddisfazione la decisione assunta dal Mipaaf e ...