Il Milan vede più vicini i quarti | ma troppa sofferenza contro lo Slavia in dieci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il punteggio dice 4-2, sarebbe stato ben accolto prima di iniziare questo match-trappolauna squadra insidiosa, eppure alla fine c’è dell’amaro in bocca. E’ il paradosso targato, una vittoria che fare idi finale di Europa League ben più, ma che al contempo non soddisfa per come è arrivata. Con la quarta espulsione a favore in due partite, arrivata dopo una ventina di minuti per la follia di Diouf, e con un primo tempo chiuso 3-1 (già campanello d’allarme il gol di Doudara preso da fuori con complicità di Maignan), ci si sarebbe atteso un secondo tempo d’assalto, di cuore, daspietato delle migliori occasioni, invece Schranz la riapre – e ancora una volta questa squadra si ritrova a subire due gol in una partita, un vero e proprio leit motiv ...