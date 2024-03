(Di venerdì 8 marzo 2024)O (ITALPRESS) – Undistratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo, rimasto in 10 uomini già nel primo tempo, nell’andata degli ottavi di Europa League. Sono Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek a Pulisic a mettere il timbro su una partita più complicata di quanto non dica il risultato finale. L’episodio chiave dell’incontro arriva al 26?. Diouf commette un brutto fallo con il piede a martello su Pulisic e si prende un rosso diretto che lascia i suoi in 10. Gli uomini di Pioli ne approfittano e sbloccano il risultato al 34?. Leao si sposta la palla sul destro e mette in mezzo un tiro cross sul quale si avventa Giroud, che di testa non può sbagliare a due passi dalla porta firmando l’1-0. La gara sembra mettersi bene, ma dopo appena due minuti arriva l’1-1. Reijnders rinvia corto un corner dalla ...

Il Milan vince 4-2 ma fatica contro lo Slavia Praga in dieci dal primo tempo : di Leao il gol del poker. Il Milan batte 4-2 lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League ma a San Siro non è stata una passeggiata. Gli ospiti in dieci per mezza partita ... (Leggi)

Il Milan fatica ma batte 4-2 lo Slavia Praga. Milan O (ITALPRESS) – Un Milan distratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo Slavia Praga , rimasto in 10 uomini già nel primo tempo, nell'andata degli ottavi ... (Leggi)

Il Milan fatica ma batte 4-2 lo Slavia Praga. Successo rossonero nell'andata degli ottavi di Europa League Milan O - Un Milan distratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo Slavia Praga , rimasto in 10 ... (Leggi)

Il Milan batte lo Slavia Praga (in 10): 4-2 a San Siro. E Pulisic "ruba" il gol a Leao: Il Milan prima fa tanta fatica, ma vince il primo round degli ottavi di Europa League rifilando quattro gol allo Slavia Praga. A San Siro finisce 4-2 per i rossoneri, troppo distratti in difesa: ...ilmessaggero

Calcio: la Roma si esalta, il Milan soffre ma vince nettamente in Europa League. Bene di rimonta la Fiorentina: Giornata esaltante per le squadre italiane nelle Coppe Europee di calcio: tre compagini azzurre impegnate, tre vittorie più o meno nette e punti fondamentali per il ranking UEFA che a fine anno dovreb ...oasport

Il Milan fatica ma batte 4-2 lo Slavia Praga: MilanO (ITALPRESS) – Un Milan distratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo Slavia Praga, rimasto in 10 uomini già nel primo tempo, nell'andata degli ottavi di Europa League. Sono Giroud, Reijnders ...ilcittadinoonline