Il liceo Candiani va a pezzi Gli studenti scioperano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sciopero degliieri mattina alartisticodi Busto Arsizio, la protesta, pacifica, per sollecitare interventi necessari a risolvere i problemi presenti nell’edificio, richiesta rivolta innanzitutto alla Provincia di Varese (sua la proprietà). All’esterno della storica sede, in via Manara, hanno esposto striscioni e cartelli con fotografie che descrivevano la situazione, "Questa è la goccia che ha fatto traboccare il", in riferimento alle infiltrazioni di acqua nelle aule. "Manifestiamo per esprimere davanti alla nostra scuola i gravi disagi e il nostro malcontento – hanno detto gliprendendo la parola - i problemi persistono ormai da molto tempo, è nostro diritto richiedere una maggiore attenzione da parte della Provincia di Varese affinchè li risolva". ...

Al liceo Candiani di Busto Arsizio piove in alcune classi. Studenti in sciopero: “Tetti bucati”: Circa 150 studenti dell'istituto di via Manara hanno protestato questa mattina dopo che nei giorni scorsi si sono verificate infiltrazioni dalle finestre, costringendo la dirigenza a chiudere alcune a ...varesenews

I 5 motivi per cui gli studenti del liceo Candiani di Busto Arsizio scioperano: Giovedì 7 marzo gli studenti del liceo Candiani di Busto Arsizio faranno sciopero. In una nota spiegano i cinque motivi che hanno spinto a questa protesta ...varesenews

Studenti in sciopero giovedí al liceo Candiani di Busto Arsizio per problemi: BUSTO ARSIZIO, 6 marzo 2024- Domani mattina ci sarà uno sciopero al liceo Candiani di Busto Arsizio organizzato dagli studenti per protestare per i problemi di edilizia che ci sono nella scuola e ...varese7press