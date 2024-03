Il libro di Giovanni Razvan nella sua patria adottiva | Soriano Calabro

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 8 marzo 2024) Domani, sabato 9, a, la presentazione delscritto da, La mia giovane vita, un’Odissea senza ritorno,sala consiliare del Comune, alle ore10. Nell’occasione sarà presente anche la Garante per la Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, autrice della Prefazione al. Tra la vita e la morte ha realizzato un sogno: quello di vedere la sua storia in un. Poco dopo si è spento, domenica 11 febbraio (il 19 febbraio sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 27 anni).fin da bambino ha vissuto continue sofferenze e fino alla fine della sua vita ha vissuto un calavario . Nel 2007 arriva in Italia per ricongiugersi con il padre che viveva ...