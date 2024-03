Il leader ucraino da Vespa Zelensky agli italiani filorussi | Il missile lanciato su Odessa? Con me poteva esserci Meloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) È sopravvissuto e il giorno dopo, Volodymyr– intervistato a ’Cinque minuti’ di Brunosu Rai 1 – quasi non se ne capacita. "Eravamo con il premier greco, era una visita ufficiale – dice ricostruendo l’attacco avvenuto mercoledì a– e a 300 metri è caduto un, le sirene hanno suonato solo dopo. Non so chi volessero colpire, ma è una cosa incredibile. Non parlo di me, ma che abbiano colpito in presenza deldi un altro Stato. Il premier greco era molto sorpreso, io no. Perché io capisco che Putin non si fermerà". Il presidenteperaltro, non si lamenta: "Non saprei la cifra esatta ma dicono che Putin abbia tentato di uccidermi più di dieci volte. E comunque, in Ucraina tutti rischiano la vita, io sono il presidente e sono esposto come ogni ...