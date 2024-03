Il Gruppo Penske inaugura il 2024 con una Nuova Acquisizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) La strategia di crescita delin Italia non si arresta, dopo un 2023 da record, ilè iniziato con unache coinvolge lo storico Concessionario Jaguar e Land Rover di Via Carracci a Bologna. Il Concessionario Bologna Premium raggiunge così due punti vendita e post vendita, con la sede di Casalecchio e la neoassunta di Bologna, diventando l’unico interlocutore sul territorio bolognese per il brand Jaguar e Land Rover. L’obiettivosi confermamente quello di consolidare la squadra e la presenza nella sua area di mercato di riferimento, da sempre concentrata fra Emilia Romagna e Lombardia, per offrire alla propria clientela servizi sempre più premium e di qualità. Strategia, quella, che si sposa ...