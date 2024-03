Il gelato dedicato alle donne è inutile Iniziamo a dare dignità a chi lavora nel settore partendo dal nome

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Pari opportunità: presentati tre gusti didedicati alla Giornata internazionale della donna”. Non è l'iniziativa di una gelateria, in tal caso non staremmo qui a polemizzare, ma è la decisione del comune di Genova, della Regione Liguria, in collaborazione con Confartigianato, di promuovere tre gusti diper l'8 marzo in tre gelaterie di Genova. «I gusti didedicati alla Giornata internazionale della donna? Ci vorrebbe ben altro per sensibilizzarepari opportunità»: abbiamo chiesto ad alcune “gelataie” - che “gelatiere” suona ancora male – di raccontarci cosa significa essere donna ere in questo mondo. Cominciamo a cambiare le parole Stando al vocabolario Treccani, gelatière indica «chi è addetto allazione di creme, aromi, latte, sciroppi e altri ...