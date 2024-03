Il gas naturale accelera a 26 | 65 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Motilgas : il miglior alleato naturale per la digestione. Motilgas è un integratore alimentare in capsule a base di estratti vegetali, enzimi e alfa-galattosidasi, specificamente formulato per favorire la ... (dailynews24)

Borsa: Europa incerta dopo il Pil dell'Eurozona, Milano +0,1%: Gira in calo il greggio (Wti -0,16% a 78,8 dollari al barile), mentre accelera il gas naturale (+2,53% a 26,65 euro al MWh). Riduce il calo Vivendi (-0,63%) e altrettanto fa Tim (+2,58%) in senso ...ansa

Borsa: Europa in ordine sparso, future positivi, Milano +0,1%: In rialzo il greggio (Wti +0,8% a 79,57 dollari al barile) e il gas naturale (+1,65% a 26,4 euro al MWh). Cede Vivendi (-1,51%) all'indomani dei conti mentre rimbalza Tim (+3,59%) dopo lo scivolone ...ansa

Le scorte di gas in Europa sopra al 60%, in Italia al 56,8%: Si mantengono al di sopra del 60% le scorte di gas in Europa (61,3% a 699,55 TWh), in linea con il dato dell'anno scorso, lasciando presupporre una conclusione della stagione invernale con i depositi ...quotidiano