Il gas conclude in rialzo +1 | 5% a 26 | 3 euro al megawattora

(Di venerdì 8 marzo 2024) Prezzo del gas in crescita sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future con consegna ad aprile è salito dell'1,5% a 26,3al

Il gas conclude in calo (-1%) a 25 euro al Megawattora. Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future con consegna a marzo ha chiuso in calo dell'1,1% a 25,4 euro al ... (quotidiano)

Il gas conclude in rialzo (+2%) a 24 euro al Megawattora. Rimbalzo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a marzo ha chiuso aumento del 2% a 24 ... (quotidiano)

Gas, a febbraio consumi ai minimi da 20 anni: è per il caldo. Tutti i DATI: I numeri di questo mese sono sulla domanda del Gas in Italia sono i più bassi da 20 anni: soprattutto per il caldo, ma non solo ...strettoweb

“C’è forte odore di gas” e chiama i vigili del fuoco, ma erano i broccoli che una signora stava cucinando: La vicenda si è conclusa dunque nel migliore dei modi ... 115 nella quale un residente di Rocchetta San'Antonio ha lanciato l'allarme sul forte odore di gas avvertito, i vigili del fuoco sono arrivati ...fanpage

Bollette folli del gas, casi da tutta Italia. Ma c’è chi ha sfidato Enel: “Ho ottenuto lo sconto, ma cambio”: Sono tantissime le segnalazioni sulle bollette astronomiche del gas – in alcuni casi quadruplicate e oltre – arrivate a comaschi e non solo. In particolare, quelle del bimestre dicembre-gennaio hanno ...comozero