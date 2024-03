Il Fvg piattaforma ideale per politiche di friendshoring

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 8 marzo 2024) «Il Fvg può esseredove rilocalizzare industrie che si erano spostate verso Paesi di cui ora ci fidiamo un po’ meno». A stimolare i friulani su questa opportunità da cogliere, “approfittando” del fenomeno del friendshoring che sta caratterizzando le economie di tutto il mondo in questi anni di pesanti riequilibri nelle relazioni economiche fra Paesi, è stato il direttore scientifico di Open Dialogues for the Future Federico Rampini, aprendo la sessione pomeridiana della prima giornata del forum sulla geopolitica e geoeconomia organizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine, moderata dal vicedirettore Economia del Gruppo Nem Luca Piana. Un pomeriggio che, seguendo il programma di eventi diffusi nel cuore del centro storico di Udine, è stato ospitato nella sede della Fondazione Friuli, recentemente ristrutturata e inaugurata per ...