Il futuro di Monte Piselli Ameli | Serve chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un progetto che sembra destinato a far discutere, quello relativo alla ‘stazione montana 4.0’ che potrebbe essere presto realizzata ae che è stato presentato sulle pagine del Carlino, nell’edizione dello scorso 5 marzo, dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Quest’ultimo, infatti, ha sviluppato l’idea di una nuova cabinovia e di un nuovo impianto di risalita, prevedendo anche delle opportunità di divertimento e di svago anche nelle situazioni in cui non ci sia neve con iniziative legate, ad esempio, all’escursionismo o ai percorsi didattici per i bambini. In merito al progetto, però, il segretario provinciale del Partito Democratico e consigliere comunale Francescoha deciso di interessare direttamente il Cotuge, ovvero il Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli, per ...