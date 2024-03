Il Dottore non può farti l' offerta | Lia umiliata | ad Affari tuoi finisce in disgrazia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Sei pronta? Mandi mandi". Amadeus dà la carica a Lia, la pacchista dipromossa a concorrente del quiz show di Rai 1, il dominatore della fascia dell'access prime time. La signora, in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia, è in studio accompagnata dalla figlia Emanuela e porta in dote un regalo per il conduttore, un ritratto realizzato dall'amica Silvia. "Metterlo qua mi sembra eccessivo - scherza un po' imbarazzato Amadeus -, tipo 've lo ricordate? era un brav'uomo". Poi si parte con la partita e non va benissimo, purtroppo, per Lia, che arriva agli ultimi due pacchi con dentro rispettivamente zero e 20mila euro. La concorrente è convinta di avere nel suo pacco, il numero 11, il bottino grosso e illa gela: "Per quello che è il mio ruolo non devo seguire le mie sensazioni ma la mia ...