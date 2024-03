Il discorso sullo stato dell' Unione di Biden in italiano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nella notte italiana il presidente americano Joeha tenuto l'annualedi fronte al Congresso in seduta congiunta. Come abbiamo scritto sul Foglio è questo il vero inizioa campagna elettorale americana, conche ha scelto il momento più solenne’anno a Washington per lanciare un durissimo attacco a Donald Trump e ai repubblicani. Proponiamo qui la traduzione integrale del suorealizzata dalla pagina Elezioni Usa 2024 Buona sera. Signor Speaker. Signora Vicepresidente. Membri del Congresso. Miei concittadini americani. Nel gennaio del 1941, il Presidente Franklin Roosevelt è venuto in questa sala per parlare alla nazione. Disse: "Mi rivolgo a voi in ...