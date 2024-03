Il discorso di Putin per l’8 marzo | “Maternità | figli e famiglia sono le cose più importanti per ogni donna”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Laè la missione “gloriosa” delle, per cui lepiùrestano “la” e i”, “indipendentemente dal percorso professionale che sceglie o dai traguardi che raggiunge”. Parola di Vladimir. “Care donne”, comincia così ildel presidente russo per l’8, “avete certamente il potere di migliorare questo mondo con la vostra bellezza, saggezza e generosità, ma soprattutto grazie al dono più grande che la natura vi ha dotato: la nascita dei”. Per il presidente russo infatti, “laè una missione gloriosa per le donne”. “Una missione difficile e di fondamentale importanza, ma anche fonte di tanta gioia e felicità”, ha proseguito nel suo ...

I valori americani - Ucraina - Gaza - Putin : Biden attacca Trump in discorso Stato Unione. Roma, 8 mar. (askanews) – Il ‘predecessore’. Joe Biden non ha mai fatto il nome di Donald Trump durante il suo discorso sullo Stato dell’ Unione . Ma lo ha ... (ildenaro)

Il discorso di Biden. La tassa sui più ricchi - l'aborto - il porto a Gaza. E l'attacco a Trump : "Sottomesso a Putin". Un intervento carico di ottimismo, davanti al Congresso, sul "comeback dell'America" ma anche sul fatto che "libertà e democrazia non erano mai state sotto ... (huffingtonpost)

“Non m’inchino a Putin. La mia età? Certe cose diventano più chiare” : il discorso di Biden sullo Stato dell’Unione. Washington, 8 marzo 2024 – “La storia ci guarda, non mi inchinerò a Putin. Il mio messaggio per il presidente Putin è semplice: non ce ne andremo, non ci ... (ilfaroonline)

Ucraina: Biden al Congresso, pensate che Putin si fermerà Vi garantisco di no: Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che la Russia "non si fermerà" se vincerà in Ucraina. Durante il suo discorso al ...agenzianova

