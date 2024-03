Il discorso di Biden sullo stato dell’Unione | tra rilancio dell’economia e attacchi a Trump

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nella serata di giovedì, Joeha pronunciato il tradizionale. Questo appuntamento annuale è un momento cruciale nella politica statunitense, durante il quale il presidente si rivolge ai membri del congresso e alla nazione nel suo complesso per fare il punto sulla sua gestione eattuale del paese. Ilmirava a rafforzare la posizione del presidente, sia nei sondaggi che nella percezione della sua leadership, sfatando l’idea che la sua età, 81 anni, possa essere un ostacolo per guidare il Paese verso il futuro. Ha lanciato anche delle stoccate a Donald, che, pur senza citarlo esplicitamente, èevocato almeno 13 volte, attraverso ...

Il discorso - poi il bagno di folla : cosa è successo a Biden a Capitol Hill. Joe Biden in grande spolvero nel tempio di Capitol Hill per il terzo discorso sullo stato dell'Unione: aggressivo, tagliente ed energico. La trasformazione ... (ilgiornale)

Il discorso sullo stato dell'Unione di Biden (in italiano). Nella notte italiana il presidente americano Joe Biden ha tenuto l'annuale discorso sullo stato dell'Unione di fronte al Congresso in seduta congiunta. Come ... (ilfoglio)

Trump commenta il discorso di Biden : “Pieno d’odio - una vergogna”. L'ex presidente in una serie di post su Truth: "E' lui una minaccia per la democrazia: usa il potere come un'arma contro il suo avversario" "Può essere stato ... (sbircialanotizia)

Trump contrattacca Biden: "discorso rabbioso e pieno d'odio. Una vergogna per il nostro paese": Su Truth Social, Donald Trump non lesina critiche al discorso di Joe Biden, per la maggior parte incentrato ad attaccare il suo predecessore nonché prossimo sfidante per la Casa Bianca. Un discorso ...huffingtonpost

Biden e le battute sull'età durante il suo discorso, cosa ha detto: (Adnkronos) – Battute di Joe Biden sulla sua età nel discorso sullo Stato dell'Unione alla Camera dei Rappresentanti e davanti ai membri del Congresso. Un tema che diventerà probabilmente centrale nel ...informazione

Biden, il discorso sullo Stato dell'Unione: «Rifiuto vendetta e rancore, io non sono come Trump»: «Era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che la libertà e la democrazia non erano mai state sotto attacco qui in patria come lo sono oggi. Ciò che rende raro ...ilgazzettino