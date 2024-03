Il diritto di correzione e la violenza sulle donne | c’era una volta lo ius corrigendi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nonostante il fervore incrollabile delle organizzazioni femminili, femministe e ora anche di quelle maschili, la cruda verità persiste inesorabile: in Italia, il sinistro flagello dei “donnicidi” continua a mietere vittime senza tregua. Nonostante il crescente clamore che circonda l’argomento e i tentativi di scuotere le fondamenta dell’immaginario culturale che lo sostiene, i numeri non accennano a diminuire. Questo fenomeno non risparmia nessuna classe sociale o fascia d’età, dimostrando che ladi genere è una piaga trasversale che colpisce indiscriminatamente. La radice di questo male va cercata nella cultura patriarcale che permea ancora profondamente il nostro tessuto sociale. Un’idea distorta di mascolinità, un veleno che in alcune realtà ancora persiste. È raggelante constatare come per anni la società italiana abbia idealizzato e glorificato l’immagine ...