Il dietrofront. Doveva essere il nono sbarco di migranti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sarebbe stato il. E Prefettura e Comune si erano messi all’opera fin dalle prime ore del mattino, quando era arrivata da Roma la notizia dell’arrivo della Sea Watch 5. Istavolta non erano tanti, 51, ma bisognava trovar loro una sistemazione. Per le prossime ore, secondo il piano del prefetto Castrese de Rosa, era previsto un sopralluogo al Pala De Andrè, mentre l’attracco della nave era programmato al terminal di Porto Corsini. I profughinotrasferiti con mezzi della Croce Rossa al Pala De Andrè, per effettuare i tutti i controlli sanitari e di polizia. E per la salma del diciassettenne era previsto il trasferimento all’obitorio per metterla a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma nel momento in cui la nave si è diretta al porto di Pozzallo, in Sicilia, dove è ...