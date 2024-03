Femminicidio di Lucca - uccide a coltellate la moglie il giorno prima della separazione in Comune. È arrivato in paese con la sua macchina, ha aspettato che la moglie uscisse dall’albergo dove viveva da quando avevano deciso di separarsi e poi l’ha ... (Leggi)

Il comune di Lucca e Angi insieme per l'innovazione e lo sviluppo digitale: Il comune di Lucca e l'ANGI firmano un importante protocollo d'intesa per promuovere l'innovazione, sostenere le imprese e valorizzare la cultura digitale, con un occhio di riguardo verso i giovani.adnkronos

Accordo comune-Cesvot: avanti altri due anni: Il comune di Capannori rinnova la convenzione con il Cesvot per supportare il Terzo settore. Formazione e consulenza per le associazioni locali.lanazione

“La verità su San Pietro a Vico“. Cartiere Cardella rivela gli antefatti: “Versammo noi 460mila euro al comune per fare il parcheggio della scuola e la fidejussione per il rondò“. Olivati (Lucca Futura): “L’amministrazione non risponde e in più si prende dei meriti che non ...lanazione