Il complesso occidentale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Col politologo, filosofo e giornalista francese di origini italiane, Alexandre del Valle, una conversazione sul senso di colpa dell’. Si parla sempre più del, cioè del senso di colpa di questa parte di mondo verso l’altra parte, che diventa arma di (auto)distruzione di massa. Si può parlare di una patologia sfruttata dai regimi che odiano i valori delle democrazie liberali? “” descrive un fenomeno psicologico molto grave con conseguenze geostrategiche e politiche perché l’Occidente e soprattutto la vecchia Europa traumatizzata dalla Seconda Guerra mondiale e colpevolizzata per il colonialismo non è più in grado di condurre una “politica di civiltà”. Mi spiego: noi, nella scuola francese e italiana di geopolitica ispirata in gran parte da Yves Lacoste, pensiamo che la geopolitica degli Stati non possa ...