Il ciclista che venne dalla Svezia per vincere il Giro

(Di venerdì 8 marzo 2024) La storia di Gösta Petterson e dei suoi fratelli sarà oggetto della quarta stagione di Maglia Nera, che uscirà nei suoi tre episodi giovedì prossimo (14 marzo). Maglia Nera è il nostro podcast di storytelling sulle storie dimenticate del ciclismo e se ancora non lo conoscete potete ascoltare le prime tre stagioni cliccando qui, se usate Spotify, o cercandolo sulla vostra piattaforma preferita. C’è un piccolo paese in, una settantina di chilometri a nord-est di Göteborg, nel bel mezzo della Contea di Västra Götaland. Si chiama Vårgårda, ci abitano circa cinquemila persone. Non lo vedremmo nella maggior parte delle mappe, e nessuno ne conoscerebbe nemmeno l’esistenza se non fosse che da quel paese, negli anni Sessanta, sono partiti quattro fratelli in bicicletta alla ricerca di una destinazione che li portasse lontano da lì, al centro del mondo. Il maggiore di ...