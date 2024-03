Il chirurgo che salvò la vita a Fedez | “Lui e Chiara sono una bella coppia | spero che si ritrovino”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilche ha salvato laha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi. Le sue parole. La rivista è in tutte le edicole dal 7 marzo e il medico ricorda il periodo in cui il rapper è stato operato. Si chiama Massimo Falconi, quando aveva conosciutola moglie Nora Sartori aveva anche lei un tumore, proprio al pancreas, ma non è riuscita a combatterlo. La donna, anche lei medico, è morta a maggio 2023. “Quandosi è presentato nel mio studio, a Nora restava poco più di un anno di”, racconta il. (Ansa Foto) – cityrumors.itCom’è noto,è stato operato per un tumore al pancreas. Falconi lo ricorda come un paziente “esemplare. Complice e motivato. Anche fortunato: il suo era un tumore neuroendocrino, quindi ...