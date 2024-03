Caso Balzerani : la Professoressa di Filosofia dell'Università La Sapienza - Di Cesare - persevera nell'errore. Neanche il tempo di rientrare in aula per le lezioni di rito, che la "simpatizzante della rivoluzione brigatista", Donatella Di Cesare , è stata giustamente ... (ilgiornaleditalia)

Caso Balzerani - la Professoressa di Filosofia dell'Università La Sapienza - Di Cesare - persevera nell'errore. Neanche il tempo di rientrare in aula per le lezioni di rito, che la "simpatizzante della rivoluzione brigatista", Donatella Di Cesare , è stata giustamente ... (ilgiornaleditalia)

AL CINEMA "RACE FOR GLORY - AUDI VS LANCIA", LA STORIA DELLA 037: La Casa torinese torna ufficialmente alle corse nel 1951 ... Un passaggio propedeutico per arrivare all'impresa del 1983, sotto la guida di Cesare Fiorio, l'uomo che ha reso possibile l'impossibile, ...motori.tiscali

Il caso Di Cesare dimostra che i politici sono come @cipollina98: L’idea di cacciare una docente universitaria per un reato d’opinione, appoggiata anche da parlamentari, è il trionfo della comunicazione social, immediata, ...huffingtonpost

Progetto Speciale 2024: “Costruiamo il bosco del Padel”: CREMONA - Il Cremona Pala Padel - sito in Via Mantova, 88 a Cremona - di Antonio Cabrini e Cesare Prandelli - continua a costruire. In questo caso non strutture, ma progetti. E se proseguono quelli ...corrieredellosport