Il ’caso Bianchi’ in commissione | Qualche carenza c’è stata Atc | avviata l’indagine interna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) "All’internoc’è: per questo ho affidato a terzi un’indagine per fare chiarezza e valutare se si sono verificate mancanze tali da comportare rilievi disciplinari". Così l’amministratore delegato di Atc, Francesco Masinelli, si è espresso ieri davanti alla quintaconsiliare, dedicata a fare luce sulla vicenda – raccontata in esclusiva da La Nazione lo scorso febbraio – che ruota attorno al presidente di Atc Gianfranco Bianchi, nei confronti del quale sono state avviate le procedure di recupero degli emolumenti conseguiti nel triennio compreso tra l’aprile del 2018 e il giugno del 2021. Circa trentamila euro lordi, relativi al primo mandato (mentre nel secondo, ancora in corso, Bianchi non percepisce alcun compenso; ndr) che però secondo Atc non avrebbero dovuto essere erogati, sulla ...