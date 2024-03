Il calendario del baseball | Tante le spese | è difficile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) La stagione del batti e corri sta per entrare nel vivo. E il Godoè pronto a lanciarsi nella preseason che inizierà il 17 marzo proprio al "Casadio" con un allenamento congiunto assieme a Ravenna. Si passa poi alla domenica successiva, il 24 marzo con la trasferta di Rovigo mentre il sabato di Pasqua i Goti ospiteranno il Rimini. Il 6 aprile sarà poi la volta del Torre Pedrera, prima della gran conclusione, il 13 aprile con la trasferta di San Marino, contro una delle grandi delnostrano. Sabato 20 aprile ci sarà, poi, il debutto in campionato, sempre al "Casadio" contro l’Athletics Bologna con le due partite (ore 15 e 20) sui 9 inning: in questa occasione il lancio inaugurale verrà effettuato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Quest’anno, pur non essendo stata cambiata la formula, con i gironi iniziali che qualificano ...