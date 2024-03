Il bipolarismo ipocrita del Ppe e di tutto il centrodestra europeo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il congresso del Partito Popolaresi è concluso con la ricandidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. I Popolari hanno frenato sul Green Deal, nonostante l’avessero votato insieme con i socialisti, i Liberali e i Verdi. Hanno sposato il “modello Uganda” della Gran Bretagna sui centri di accoglienza e di identificazione dei migranti fuori dai confini comunitari. Nulla è stato detto su come finanziare l’impegno militare per difendere l’Ucraina né sulla necessità di fare debito comune. La Germania di von der Leyen e di Manfred Weber è la prima a non volerne parlare. La presidente della Commissione ha giustamente ricordato che l’Europa unita è capace di spostare le montagne, quando vuole, come è stato fatto durante l’emergenza Covid. Dimenticando però di aggiungere che il Next Generation Eu, e il conseguente Recovery Fund, sono ...