Il bello del giovedì sera 2024 vol 9

(Di venerdì 8 marzo 2024) Conosci la tua squadra del: Servette Con un nome che suona come una crasi tra servo e salviette, un insieme tutto sommato casuale di calciatori, e un gioco impalpabile il Servette sembra per distacco la peggiore squadra del. O meglio: una di quelle squadre che non dovrebbe starci ancora tra i piedi quando siamo ormai a marzo. Per questo iniziamo a volergli bene, come a quel ragnetto sopra la cappa in cucina che giuravate di aver ammazzato, e che poi ritrovate sempre lì il giorno dopo, non si capisce bene come. Una decorazione del, un dettaglio insignificante alla periferia del nostro guardo a cui però cominciamo ad affezionarci. Devo dirvi la verità: non so nemmeno se ho già scritto un approfondimento sul Servette sul “conosci la tua squadra”. Potrei averlo ...