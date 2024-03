Ibrahimovic sul futuro di Pioli | «Deve continuare così | siamo soddisfatti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Zlatanè volato in Arabia Saudita per il week end di di Formula 1. Il dirigente del Milan, intercettato da Sky Sport, ha risposto ad alcune domande sul Milan e su Stefano. È chiaro come i ruoli si siano invertiti nel club e ora è Ibra a dover dare rassicurazioni sulle decisioni della società in merito aldel tecnico . Cosafare per la riconferma? «come sta facendo, sta facendo un buon lavoro efelici di lui»in Arabia Saudita L’ex attaccante svedese è stato catapultando in una realtà difficile con un ruolo non ben precisato ma che di fatto ha grandi responsabilità: «Mi sto trovando bene. Sto crescendo, sto imparando e lavorando. Un giorno alla volta e faccio sempre passi avanti e si ...