Ibrahimovic parla del futuro di Pioli al Milan | deve fare una cosa per essere confermato

Milan - la leadership di Ibrahimovic : parla a Maignan dopo il match | VIDEO. Al termine del match fra Udinese e Milan , Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo per complimentarsi e sostenere Mike Maignan (pianetamilan)

Milan, Ibrahimovic: "Pioli sta facendo un ottimo lavoro, siamo felici di lui. Per la riconferma deve continuare così": SERIE A - Intervistato da Sky Sport a Gedda, dove si è recato per assistere alle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 dell'Arabia Saudita, Zlatan Ibrahimovic ...eurosport

Milan, avanti con Pioli Dall’Arabia parla Ibrahimovic: Tanti i personaggi famosi che in queste ore hanno raggiunto l'Arabia per godersi il Gran Premio di Formula 1 di Jeddah. Tra questi spunta uno Zlatan ...footballnews24

Furlani: "Io e Ibrahimovic siamo in piena sintonia, fortunato a poter lavorare con lui": Come va Ibrahimovic nel ruolo di dirigente E' una delle domande poste da 'Sky' a Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, nell'intervista rilasciata prima del fischio d'inizio del match co ...informazione