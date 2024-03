Iannone Fdi | “Metro linea 10 | con gare deserte c’è il rischio di perdere i fondi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Incredibile a credersi. A causa dell’incompetenza di chi governa la regione Campania e dei suoi accoliti, i lavori per la realizzazione della nuova10 di Napoli, quella senza conducente, per il momento non verranno realizzati. E stiamo parlando di un’opera molto importante, certamente strategica per i trasporti pubblici della Campania. La stazione appaltante Eav – la società partecipata della mobilità della regione Campania – ha fatto un buco nell’acqua perché la sua offerta economica è stata ritenuta insufficiente dalle aziende invitate alla gara ristretta, oltre al fatto che i progetti risultano incompleti. Ora si rischia seriamente digià finanziati, che ammontano a 1,2 miliardi di euro. Questa è l’ennesima prova che il mito della vantata efficienza di De ...