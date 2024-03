Iandolo | il Comune si impegni davvero sulle disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiCome ci insegnano i movimenti transfemministi, che anche nella città di Avellino sono un fiume in piena di rivendicazioni e forza, l’8 Marzo non può essere solamente un giorno di festa, ma un momento di protesta e mobilitazione per denunciare una situazione non più accettabile di disparità nelle opportunità e nei diritti a causa del proprio genere. Come consigliere comunale, provando a raccogliere le istanze che per anni ho ascoltato nelle piazze e nelle assemblee convocate su questi temi, ho quindi provveduto oggi a protocollare una richiesta di ordine del giorno per il consiglio comunale per chiedere all’amministrazione comunale, per quanto di sua competenza di fare la sua parte. Con l’atto depositato chiediamo 9 interventi a supporto della parità di genere, della genitorialità e per l’autonomia delle nuove generazioni. Crediamo fortemente, infatti, che la ...