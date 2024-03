'I venerdì di Siena'. Natalia Ginzburg letture sulle note di Bach

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) La morte in carcere del primo marito, l’amicizia con Cesare Pavese ed Elsa Morante, l’impegno politico, la famiglia e inoltre la musica die la lettura di passi della sua opera. Oggi a Palazzo Pubblico l’8 marzo in compagnia dinell’ambito della rassegna de ’Idi, a cura di toscanalibri.it. Lo speciale appuntamento dedicato alle donne della letteratura e realizzato in collaborazione con il Conservatorio Franci, è per le 17.30 in Sala delle Lupe. A raccontare lasarà il docente Francesco Ricci, cona cura di Chiara Savoi.