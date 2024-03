I valori americani | Ucraina | Gaza | Putin | Biden attacca Trump in discorso Stato Unione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – Il ‘predecessore’. Joenon ha mai fatto il nome di Donalddurante il suosullodell’. Ma lo ha citato più volte nel corso del tradizionale intervento presidenziale al Congresso riunito. ‘Il mio predecessore, un ex presidente repubblicano, dice a (Vladimir): fai quello che vuoi… Il mio predecessore è entrato in carica determinato a far ribaltare la (sentenza) Roe contro Wade. Il mio predecessore è venuto meno al suo dovere più elementare durante la pandemia…prendersi cura del popolo americano’. Per più di una decina di volte,hato, ancora una volta suo avversario alle elezioni presidenziali. Per più di un’ora,ha cercato di ...

