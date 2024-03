I segreti della Cattedrale Quei trucchi dietro i lavori

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Duomo di Siena ha ancora moltida raccontare. E ogni volta gli esperti che se ne prendono cura scoprono qualcosa in più. È il caso, per esempio, degli interventi di consolidamento dei marmi che sono stati effettuati sui due altari di San Francesco di Sales e di Santa Caterina da Siena, situati nella navata destra, che hanno rivelato le ardite scelte compiute nel Seicento dai costruttori. "Sono stati questi interventi – spiega l’architetto Tarcisio Bratto, direttore deidi restauro dei due altari – a svelarci alcuni ‘’ dell’avanzata tecnica costruttiva seicentesca. Si è scoperto che la parte di trabeazione soprastante i due capitelli delle colonne è parzialmente vuota all’interno e costituita da materiale leggero. E che le colonne in alabastro, che sembrano avere funzione portante, in realtà svolgono quasi ...

Ancora un militare Usa arrestato perché vendeva segreti alla Cina: Un analista dell'intelligence dell'esercito americano è stato arrestato con l'accusa di aver fornito informazioni sulla difesa nazionale alla Cina.Il sergente Korbein Schultz, che deteneva un nulla os ...rainews

Gli 007 della Lituania dicono che Putin ha risorse per continuare la guerra per altri due anni: La Russia dispone delle risorse finanziarie, umane, materiali e tecniche sufficienti per continuare la guerra in Ucraina a un'intensità simile a quella attuale per almeno altri due anni» ...globalist

Da Russo a Giammaria, gli errori dei magistrati che non hanno fermato il mercato dei segreti: ROMA — Lo spaventoso travaso di documenti dalle banche dati per mano del luogotenente Pasquale Striano poteva essere fermato prima. E poteva essere indagato meglio, poi. È quel che si legge tra le rig ...informazione