I ricordi di Davide diventano golosità

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non è un caso seNanni abbia intitolato il suo primo libro ’A sentimento’ (Mondadori) perché parlare con questo 32enne abruzzese, star del web da quando il 17 febbraio 2022 ha iniziato a pubblicare video con lo pseudonimo ’J so Wild’ nonché volto televisivo di ’È sempre mezzogiorno’ al fianco di Antonella Clerici, è un riferimento continuo alle emozioni, ai, ai legami familiari, compresa la commozione quando rammenta la linea di demarcazione impressa alla sua vita dalla morte di nonno Angelo. "Ero uno studente scarso all’istituto alberghiero Villa Santa Maria di Chieti, ero troppo vivace, cercavo di farmi notare in questo modo. Da quel momento il mio profitto decollò e mi aprì le porte di Londra per il primo impiego. Ma non fu un’esperienza facile. A 18 anni un ragazzo che proveniva da un paese di 15 abitanti come Castrovalva si trovò ...