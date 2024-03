I premi Oscar spiegati bene

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 8 marzo 2024) Manca poco alla Notte degli, che quest’anno celebrerà la sua 96^ edizione, e per arrivarci preparati al meglio, abbiamo pensato di stilare un vademecum delle cose che dovete sapere per capire meglio come funziona e cosa realmentea il più importante riconoscimento cinematografico americano, quello che è diventato quasi un sinonimo di Hollywood e della sua macchina dei sogni. I film nominabili Martin Scorsese – © CinecittàCominciamo dall’inizio, ovvero chi è eleggibile? Possono concorrere aglitutti i film usciti dentro l’anno solare precedente laazione, quindi in questo caso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, distribuiti in almeno un cinema della contea di Los Angeles per almeno sette giorni consecutivi. Questo vale per tutti idedicati ai ...