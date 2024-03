“I politici pro vaccini assassinano i bambini” | imbrattata sede Pd a Legnano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Milano), 8 marzo 2024 – “Ipro”, oppure “Pd nazisti traditori del popolo”, con la firma del gruppo No Vax "ViVi": nella mattina della festa della donna gli iscritti del Partito democratico disi sono risvegliati con ladi via Bramante completamente ricoperta di scritte tracciate dai vandali sui muri con vernice spray rossa. “Un gesto ignobile che rimanda a vecchie tragiche stagioni in cui la politica viene sostituita dalla violenza fisica e verbale – hanno commentato i portavoce del pd locale – . Una violenza alla nostra comunità e a tutta la città. Condanniamo con tutta la forza possibile questo atto vile e il suo messaggio di morte. Sosteniamo che la sicurezza delle nostre comunità passi dal rigettare ...