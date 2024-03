I nuovi scenari del turismo nel mediterraneo in scena alla XXVII BMT

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tutto pronto per la ventesima edizione della Borsa Mediterranea delin programma da giovedì 14 marzo nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Daldi prossimità a quello di lusso, passando per le innovazioni che già condizionano e caratterizzano il futuro del viaggio. Dall’Italia, meta tra le più ambite del mondo, alle destinazioni estere, passando

"C'è un mercato di informazioni riservate" : dossieraggio - la rivelazione di Melillo apre nuovi scenari. Il procuratore antimafia, Giovanni Melillo , parla in audizione in Commissione dello scandalo dossieraggio . E i punti da sottolineare nelle sue dichiarazioni ... (Leggi)

Turismo - dal 14 marzo via alla Bmt : alla Mosra d’Oltremare i nuovi scenari del Mediterraneo. Dal Turismo di prossimità a quello di lusso, passando per le innovazioni che già condizionano e caratterizzano il futuro del viaggio. Dall’Italia, meta tra le ... (Leggi)

Corea del Nord, non restano più neppure corruzione e contrabbando. Popolazione ancora più alla fame: Non resta neppure la corruzione. Né si può più fare affidamento sul mercato nero. L’allarme sarebbe paradossale se non riguardasse quel mondo a parte che è la Corea del Nord. Dove il regime ha stretto ...ilfattoquotidiano

Gli agricoltori si reinventano. Ora sono loro i custodi dei fiumi: "Coltivare i campi non basta più": Così un antico mestiere si apre a nuovi scenari. Il Consorzio di bonifica tre Medio Valdarno ha incontrato nei giorni scorsi gli imprenditori agricoli delll’Empolese Valdelsa per illustrare tempi e ...lanazione

Musart Festival 2024: il programma: nuovi scenari per il Musart Festival Firenze. In programma dal 17 al 27 luglio, l’edizione 2024 avrà il suo palco principale al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Tosc ...nove.firenze