I migliori Etna Bianco in 4 etichette al di sotto di 20 euro secondo il Gambero Rosso

(Di venerdì 8 marzo 2024) Come scrivevamo durante le degustazioni per la guida Vini d'Italia 2024, quest'anno abbiamo assaggiato in loco per cinque giorni circa 350 vini dell', che siamo stati i primi a scoprire e premiare, essendo un distretto straordinario caduto per anni nell’oblio, e le considerazioni più ricorrenti sono state “Sull’bisogna proprio impegnarsi per fare un pessimo vino”, seguita da “Il vulcano non racconta balle, le annate sono perfettamente leggibili”. In generale la Sicilia anno dopo anno continua ad esprimere uno straordinario dinamismo che l’ha portata ad occupare posizioni di rilievo sul mercato italiano e su quello internazionale e non più solo coi rossi, ma anche coi bianchi. Quasi due terzi dei premi vanno a vini bianchi, rossi e a un rosato delle vigne dell’, che conferma la vocazione di questo terroir, sorprendendoci ...