I like finiscono molto spesso nell’urna Il commento di Giordano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il vero e più profondo obiettivo che i leader politici si prefiggono nel popolare i loro account social di contenuti giornalieri non è quello di una conta spicciola dei: uno, dieci o cento in più di tutti gli altri. Correre più veloce degli avversari sulla pista delle metriche di vanità è un esercizio fine a sé stesso, una fatica da Sisifo 2.0 che interessa soltanto coloro che ancora pensano che la sfida digitale permanente si esaurisca in un mero calcolo aritmetico delle interazioni dopaminiche. Il presidio strategico della rete, in particolare delle piattaforme social, invece, ha una duplice ambizione: da un lato governare in modo reputazionale quelle comunità cognitive, che si consolidano in tempi rapidi su temi polarizzanti, e che influenzano l’opinione pubblica online condizionandone la direzione, e dall’altro punta a incunearsi orizzontalmente nella ...